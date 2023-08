Ana Maria Braga se pronuncia e desmente aposentadoria: Muito triste quando uma notícia mentirosa se espalha

07/08/2023 | 14:11



Ana Maria Braga decidiu usar as suas redes sociais para se pronunciar sobre as notícias envolvendo uma suposta aposentadoria. Através de um vídeo, a apresentadora do Mais Você tranquilizou os fãs e deixou claro que não tem planos de se aposentar.

MAIS UMA MENTIRA!!! É muito triste quando uma notícia mentirosa se espalha. Não há fonte, não há checagem...Eu nunca me posiciono sobre fofocas, mas desta vez foi algo tão absurdo que eu precisei vir aqui falar com vocês.

A apresentadora ainda afirmou que quando o momento da aponsentadoria chegar, os seus fãs e o público serão os primeiros a saber:

Não tenho planos de aposentadoria. E se um dia houver, vocês, que me acompanham há 30 anos e acreditam em mim, serão os primeiros a saber.

E encerrou:

Fake news atrapalha e desestabiliza. Agora espero que essa notícia verdadeira se espalhe na mesma velocidade que a falsa. Pode ser, jornalistas?Obrigada, tenham uma boa semana.

No vídeo ela ainda acrescentou:

- É uma mentira deslavada! Isso atrapalha o andamento dos meus negócios, dos negócios da Globo, não tem sentido. E parece um vírus, né? Vai se reproduzindo... Tenho planos de fazer melhor tudo o que eu estou fazendo porque eu amo o que eu faço. Tem horas que cansa, nunca fiz isso de vir tirar satisfação, mas dessa vez eu não vou deixar passar. Estão querendo me tirar da Globo desde que eu entrei, então, não é novidade, mas, dessa vez, eu não tenho mais saco para isso! Amanhã estarei aqui de volta.