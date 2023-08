Paul McCartney anuncia shows em cinco cidades brasileiras

07/08/2023 | 14:11



Já vai aquecendo o gogó - e a conta bancária - que 2023 promete uma agenda apertada de shows. Afinal, os artistas ficaram dois anos sem pisarem em terras brasileiras por conta da pandemia de Covid-19 e as energias estão acumuladas.

Grande ícone da música, que alcançou fama mundial como integrante da banda britânica The Beatles, Paul McCartney anunciou que trará a sua turnê solo para o nosso país tropical.

O artista se apresentará com a Got Back Tour nas cidades de Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro no final de novembro e início de dezembro.