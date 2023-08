Padre DJ viraliza após tocar na Jornada Mundial da Juventude em Portugal

07/08/2023 | 13:38



No último final de semana, em Lisboa, a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) teve um convidado surpreendente: um padre DJ. O pároco Guilherme Peixoto, que é sacerdote da arquidiocese de Braga, acordou os peregrinos no domingo com um set especial - logo antes da missa presidida pelo próprio Papa Francisco.

Peixoto é natural de Guimarães e subiu no altar-palco do Parque Tejo, em Lisboa, às 7h, tocando para pelo menos um milhão e meio de pessoas. O sacerdote é conhecido no TikTok por conciliar música eletrônica e religião e é atração em diversos eventos católicos em Portugal, sobretudo os que reúnem público jovem.

O set de Guilherme antecedeu a missa de envio, realizada às 9h pelo Pontífice. "Se o papa ouvir, há de ser fantástico, se a música chegar até ele, há de ser algo de único", disse ele, em entrevista ao portal português Ecclesia. Na ocasião, Guilherme disse ainda que pretende lançar o álbum Jornada Mundial da Juventude 2023 LP, que seria uma expressão da "confiança numa juventude original, criativa e poeta".

Confira o DJ set completo, que começou com um remix de Aleluia de Handel: