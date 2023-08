Passo a passo para ter uma conta privada do Threads

Bianca Bellucci

A opção de conta privada do Threads é indicada para quem não quer que qualquer pessoa tenha acesso aos seus conteúdos publicados. Com o recurso habilitado, apenas seguidores aprovados poderão ver e interagir com seus posts. Neste passo a passo, confira como realizar o procedimento.

1. Abra o Threads. Em seguida, mude para a aba de perfil e dê um toque nas duas listras, localizadas no canto superior direito.

2. Vá até “Privacidade”.

3. Clique no botão da opção “Perfil privado”.

4. Confirme a ação apertando “OK”. Pronto! Agora, apenas seguidores aprovados poderão ver e interagir com suas publicações.

Veja em capturas como criar uma conta privada do Threads. O tutorial foi realizado em um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android: