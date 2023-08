Obituário - 8 de agosto de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/08/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Irene Ibello Monreza, 89. Natural de Amparo (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Benedito Braz Manja, 83. Natural de Caputira (MG). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Nazaré Correia do Valle, 82. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 2. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Amélia Rodrigues, 82. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Enfermeira. Dia 2. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Laerte Ribeiro Pedroso, 78. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 2. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Miguel Mesaroch, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleide Borges Cardoso Rogatti, 66. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 2, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida Proença, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Zasciurinskis, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Engenheiro. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marineide Assis Araujo de Souza, 58. Natural de Sousa (PB). Residia na Vila Apiaí, em Santo André. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Maria Barbosa da Silva, 99. Natural de São Paulo do Potengi (RS). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Ilda Margarida de Souza, 91. Natural de Coimbra (MG). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério do Baeta.

Maria do Carmo Souza, 88. Natural de Itabaiana (SE). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Paulo Scholak, 86. Natural de Monte Mór (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Da 2. Memorial Jardim Santo André.

Maria Imaculada Machado, 71. Natural de Barbacena (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.

Antonio Gonçalves da Silva, 70. Natural de Andirá (PR). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Luiz Carlos Moura Barreira, 62. Natural de Centenário do Sul (PR). Residia no bairro Varginha, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Neusa Fagundes de Azevedo Assoni, 68. Natural de Votuporanga (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 2. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Diva Moura da Silva, 82. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 2. Vale da Paz.

Judite de Aquino Silva, 79. Natural de Mata Grande (AL). Residia no bairro Taboão. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.

Florinda Cândida de Queiroz, 78. Natural de Américo de Campos (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.

Severina Olindina da Silva, 78. Natural de Iguaracy (PE). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 2, em São Bernardo. Vale da Paz.

Andréia Maria Alexandre, 49. Natural de Escada (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 2, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Mildreide Lourdes Carvalho dos Santos, 46. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Valdivino Luiz de Souza, 73. Natural de Açucena (MG). Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 2, em São Bernardo. Jardim da Colina.