Dia dos Pais: Shopee dá dicas de presentes por menos de R$ 200

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



07/08/2023 | 12:57



O Dia dos Pais será comemorado no próximo domingo (13). Pensando nisso, a Shopee selecionou presentes por menos de R$ 200 para diversos gostos e estilos. Eles estão disponíveis na página especial de Dia dos Pais, que reúne itens de diversas categorias como moda, beleza, esporte, automotivos e ferramentas.

Além disso, os consumidores podem aproveitar o dia 8 de agosto, principal dia da campanha 8.8 Liquida Moda Shopee, que contará com descontos de até R$ 60 off em itens de vestuário e acessórios femininos, masculinos e infantis, bem como R$ 6 milhões em vouchers de descontos e cupons de fretes grátis com mínimo de R$ 10.

Confira abaixo as dicas de presentes por menos de R$ 200 para diversos estilos de pais:

Para os pais atletas

Para os pais fashionistas

Para os pais apaixonados por carros

Para os pais executivos