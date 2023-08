App do Itaú fica fora do ar, e clientes reclamam nas redes

07/08/2023 | 12:42



Os aplicativos do Itaú Unibanco estão fora do ar na manhã desta segunda-feira (7). O problema acontece tanto no aplicativo principal do Itaú quanto no do Iti, banco digital do conglomerado, e na plataforma Itaú Cartões, entre outros.

Ao tentar acessar as plataformas, os usuários recebiam uma mensagem de erro inesperado, e um aviso para que tentassem acessá-las mais tarde.

“O Itaú Unibanco informa que está com instabilidade em seus sistemas nesta segunda-feira (7). O banco pede desculpas para clientes e parceiros pelo inconveniente e informa que está trabalhando com urgência para que os sistemas sejam restabelecidos o mais rapidamente possível”, afirmou o banco em nota.