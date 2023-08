Roteiro de 26 dias dá volta ao mundo em jato particular

Redação

Do Rota de Férias



07/08/2023 | 11:57



Uma viagem de volta ao mundo por alguns dos hotéis mais exclusivos e desejados, experiências incomparáveis, sem sequer precisar carregar as malas ou se preocupar com check-in e check-out. Esses são apenas alguns dos atrativos da próxima edição da Private Jet Expedition – Around the World, promovida pela Latitudes Viagens de Conhecimento. Ao longo de 26 dias (de 25 de outubro a 19 de novembro de 2023), o seleto grupo de viajantes que embarcar no roteiro irá explorar diversos países, com direito a experiências de luxo e estadias em alguns dos melhores hotéis do planeta.

Roteiro de volta ao mundo: Private Jet Expedition – Around the World

A viagem começa em um dos lugares mais isolados do mundo – a Ilha de Páscoa – ocupada originalmente pelos polinésios e lar dos misteriosos Moais, as famosas esculturas em rocha com faces humanas. O hotel Explora Rapa Nui tem posição privilegiada para explorar a ilha e foi construído para causar o mínimo impacto na região, ocupando uma área imprópria para agricultura e livre de vestígios arqueológicos.

A próxima ilha paradisíaca do roteiro está localizada em Fiji, na longínqua Malolo Island, onde o Six Senses é um verdadeiro refúgio cercado por águas cristalinas. Inspirado pela beleza natural e pelo design local, o resort combina ambientes rústicos e detalhes tecnológicos, piscina privativa nas acomodações e vista para o Oceano Índico.

Após o clima pé na areia, o grupo chega a uma das cidades mais vibrantes do mundo. Em Sydney, o Four Seasons está a passos do icônico Porto de Sydney e ao lado dos históricos The Rocks e Circular Quay. O premiado bar Grain oferece mais de 200 rótulos de uísque, enquanto o Mode Kitchen coloca a cozinha australiana em destaque.

No coração espiritual e cultural de Bali, em Ubud, o Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve é um completo santuário para corpo, mente e alma, convidando à autodescoberta e serenidade. A gastronomia e o design também celebram os sabores, a cultura e a natureza de Ubud, seja no descontraído Pool Bar ou em uma das nove cabanas privativas do Kubu com vista para o rio Ayung.

Já na Índia, a atração principal é a cidade de Hampi, Patrimônio Mundial da UNESCO. Os Monumentos de Hampi recontam a história impressionante do Império Vijayanagara, com templos e palácios em meio a paisagens pitorescas. O complexo é inspiração para o Evolve Back Kamalapura Palace, com suas avenidas de paralelepípedos, corredores abobadados e acomodações palacianas, que transportam os hóspedes aos gloriosos dias do Império no século 14.

As construções históricas dão lugar aos milhares de mamíferos que atravessam o Parque Nacional do Serengeti, na Tanzânia. No coração do santuário de vida selvagem mais conhecido do mundo está o Four Seasons Safari Lodge Serengeti. O lodge está suspenso ao lado de um poço de água natural, onde famílias de elefante se refrescam pela manhã. As tribos Maasai locais guiam os hóspedes em safáris emocionantes, seja de carro, a pé ou em um sobrevoo de balão.

Para conhecer o primeiro o Patrimônio Mundial da UNESCO da Arábia Saudita, o grupo se hospeda no Banyan Tree Alula, um santuário em meio ao deserto. Localizado nos arredores de Al Ula, um dos destinos de viagem mais misteriosos e emocionantes do mundo, o hotel é inspirado pelos arredores naturais do Vale de Ashar.

Da Arábia Saudita, o grupo parte para a Espanha e encontra em Granada a mais forte herança cultural dos mouros. O La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel recria uma verdadeira vila andaluza, enquanto em cada quarto há uma combinação única de pedra, madeira e mármore.

Diferenciais de luxo

Para além da logística e da organização de uma viagem dessa magnitude, algumas surpresas da Latitudes tornam o momento inesquecível – e são mantidas sob sigilo para criar uma experiência ainda mais impactante para os viajantes. Em 2018, por exemplo, o grupo teve acesso privativo ao Teatro Antigo de Taormina para uma apresentação com três tenores.

O jato particular tem interior sofisticado, assentos de classe executiva reclináveis a 180° e tela privativa. Além disso, os viajantes recebem de presente um tablet individual já preparado com o conteúdo relativo ao roteiro, além de um fone antirruído para uso durante os voos. Todas as despesas, incluindo hotéis, transfers e tours, estão contempladas no valor da viagem, incluindo consumo ilimitado de bebidas.

A presença dos especialistas traz um grau mais profundo de conhecimento e conexão com cada destino. Para esta edição, os 50 passageiros serão acompanhados do historiador Luis Estevam Fernandes de Oliveira, do professor e especialista em Relações Internacionais Jaime Spitzcovsky e do fotógrafo Adriano Gambarini, além do médico dr. Fábio Tozzi e de um chef a bordo da aeronave.