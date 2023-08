Os desafios do 5G

Lays Bento



Uma em cada 20 antenas de telefonia 5G no Estado de São Paulo está instalada no Grande ABC, mostra levantamento realizado pelo Diário. A expansão da tecnologia é passo fundamental para impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região. Com a crescente demanda por conectividade e a necessidade de se manter competitivo em um mundo cada vez mais digital, investir na infraestrutura de comunicação é decisão estratégica e acertada. A chamada quinta geração da comunicação móvel representa evolução significativa. Sua alta velocidade, menor latência e capacidade de conectar imenso número de dispositivos simultaneamente abrirão novas possibilidades em diversos setores.

Na indústria, área essencial às sete cidades, a implementação do 5G possibilitará a adoção de tecnologias avançadas como a IoT (Internet das Coisas) e a automação das empresas do segmento, aumentando a eficiência produtiva e reduzindo custos operacionais. Além disso, terá papel crucial no desenvolvimento de cidades inteligentes. Com a conectividade de alta velocidade, será possível implementar soluções inovadoras em áreas como transporte público, segurança, saúde e educação. Sensores e dispositivos conectados poderão coletar e analisar dados em tempo real, permitindo uma gestão mais eficiente dos recursos públicos e proporcionando uma melhor qualidade de vida aos munícipes.

Contudo, é importante ressaltar que a expansão do programa deve ser acompanhada de políticas que garantam a segurança dos dados e a privacidade dos cidadãos. Medidas de proteção devem ser implementadas para evitar vulnerabilidades e assegurar que a tecnologia seja utilizada de forma ética e responsável. Ampliar a cobertura de antenas é iniciativa essencial para promover o desenvolvimento sustentável e a competitividade regional. Com infraestrutura de comunicação moderna e eficiente, o Grande ABC estará preparado para enfrentar os desafios e colher os benefícios da revolução digital. Investir no 5G é investir no progresso, na inclusão social e no fortalecimento da economia.