Em jogo polêmico, São Bernardo perde para o Operário

Lays Bento



07/08/2023 | 10:39



Em jogo marcado por denúncia de racismo sofrido pelo lateral Jeferson, do São Bernardo FC, o Tigre foi derrotado fora de casa por 1 a 0 pelo Operário na tarde de ontem, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Os donos da casa abriram o placar no último lance do primeiro tempo, quando Felipe Augusto puxou contra-ataque e colocou Dudu Scheit na cara do gol. O meia não perdoou o vacilo da defesa do Tigre e mandou a bola no fundo da rede.

O São Bernardo voltou melhor no segundo tempo, teve mais volume de jogo, mas pouco finalizou. Nas chances que teve, a equipe não acertou o alvo, o que tem sido recorrente nos jogos do Tigre.

A derrota marcou a décima partida sem vitória do São Bernardo, e a quarta sem marcar gol. O time vinha de seis empates seguidos. A última vitória aconteceu no dia 5 de junho contra o Figueirense, em casa, na sexta rodada. Esse jejum de vitórias levou o São Bernardo a sair da zona de classificação para a segunda fase e o revés de ontem fez o time cair para a 11ª colocação.

Após dois jogos fora de casa, o Tigre volta a campo no sábado contra o Amazonas, no estádio Primeiro de Maio. Restando três rodadas, a equipe do técnico Márcio Zanardi quer voltar a vencer para seguir sonhando com o acesso à Série B.



RACISMO

No fim do jogo, já nos acréscimos, o lateral Jeferson, do São Bernardo, chamou o árbitro Vinicius Gomes do Amaral para relatar ofensas racistas vindas da torcida do Operário. O jogo ficou paralisado por cerca de dez minutos, o que desagradou os jogadores do time da casa, que pressionaram o juiz pelo fim do jogo.

Comissão técnica e dirigentes do Tigre entraram em campo para conversar com o árbitro e apurar o que havia acontecido. Os jogadores do São Bernardo demonstraram apoio a Jeferson e ameaçaram deixar o campo. O juiz os convenceu a permanecer, já que faltavam poucos minutos para o fim dos acréscimos, e, após a confusão, a partida foi retomada.

Após o jogo, Jeferson fez BO denunciando racismo.