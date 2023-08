Testamos: Lity TWO-200 oferece praticidade e som limpo por R$ 230

Maria Beatriz Vaccari

07/08/2023 | 09:55



Em abril deste ano, a Salcomp, fabricante de carregadores, lançou a marca Lity, especializada em fones de ouvido. Entre os diversos produtos oferecidos pela empresa, destaca-se o TWO-200, modelo de entrada avaliado pela equipe do 33Giga.

Lity TWO-200

Com preço sugerido de R$ 230, o TWO-200 segue a tendência dos fones True Wireless Stereo (TWS). São modelos compactos, sem fio e com caixinhas que funcionam como carregadores. Já a conexão com smartphones, notebooks, caixas de som e outros dispositivos é feita via Bluetooth.

Disponível em preto ou branco, o fone de entrada da Lity usa tecnologia BS+ para oferecer áudio de qualidade e graves potentes. Mesmo no último volume, o som mantém o padrão de qualidade e não fica distorcido.

Vale a pena ressaltar, contudo, que o volume máximo do TWO-200 não é dos mais altos. Em ambientes mais barulhentos, a tecnologia cancelamento de ruído adaptativo (até 25dB) pode não ser suficiente para minimizar distrações.

A bateria de 30 mAh aguenta cinco horas de uso contínuo. Já os 300 mAh da caixinha conseguem recarregar os fones até cinco vezes.

O carregamento do estojo é feito por meio de um cabo USB-C, que vem junto com o produto, e leva cerca de 1h30. A carga dos fones na caixa, por sua vez, leva menos tempo: aproximadamente uma hora.

Raio-X Nome: Lity TWO-200

Conectividade: Bluetooth 5.0

Baixa latência: 50-60ms

Capacidade da bateria do fone: 30 mAh

Capacidade da bateria do estojo: 300 mAh

Tempo de uso continuo: até 5 horas

Tempo de uso com as cargas do estojo: cerca de 40 horas

O que anima: Som limpo, cancelamento de ruído adaptativo e garantia de 18 meses

O que decepciona: Controles touch são um pouco confusos, volume máximo não é tão alto e há apenas duas opções de cores

Conectividade e controles

O processo para parear o produto (usando Bluetooth 5.0) é bem simples e rápido. É possível se afastar até 10 metros do dispositivo principal sem que os fones parem de funcionar.

Assim como outros modelos TWS, o TWO-200 conta com alguns comandos touch. Dois toques, por exemplo, servem para parar a música. Já para voltar ou passar de faixa, é só dar três batidinhas rápidas nas áreas da esquerda e da direita, respectivamente.

Os comandos funcionam, mas podem ser bem confusos. É preciso tentar algumas vezes até pegar o jeito ou acertar a função desejada aleatoriamente.

Também é possível atender e encerrar ligações. O microfone, inclusive, funciona muito bem durante as chamadas.

A garantia se estende por 18 meses. Isso é um diferencial importante, já que muitos fones wireless costumam ter problemas de conexão ou até de bateria após alguns meses de uso.