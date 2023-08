Luciano Huck faz pix para Criança Esperança e exibe print com o valor

07/08/2023 | 09:10



Abriu a carteira? No último domingo, dia 6, Luciano Huck tirou o escorpião do bolso e fez uma doação para o Criança Esperança durante o programa Domingão. Ao vivo, ele exibiu o print com o valor do pix: dez mil reais.

O apresentador pegou o seu celular, desbloqueou a tela e apontou para a câmera o comprovante do banco em seu nome.

- Como eu digo: Conselho ajuda, exemplo arrasta. Não adianta eu ficar pedindo dinheiro para os outros aqui de doação se eu não der exemplo. Então tá aqui, eu fiz pela chave pix no meu nome uma doação de dez mil reais, afirmou.

Huck ainda contou que doação também foi feita em nome da esposa, Angelica, que estará presente no palco do Criança Esperança ao lado de Xuxa e Eliana.

- Está doado em nome da minha família, eu, minha esposa e meus filhos, dez mil reais para o Criança Esperança. Portanto me sinto com as credenciais para te pedir uma doação também.

Contudo, no Twitter, algumas pessoas criticaram o artista:

Dez mil é pouco. Ele pode mais, escreveu um internauta.

Só isso? Por isso é rico, comentou outro.