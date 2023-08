Alessandra Negrini confessa que está com vergonha de aparecer na internet: Difícil para mim

07/08/2023 | 09:10



Alessandra Negrini está off? A atriz, de 52 anos de idade, usou as redes sociais no último domingo, dia 6, para desabafar e contou que está passando por um momento de reclusão e timidez.

- Estou com uma timidez absoluta. Está difícil para mim ficar postando. Acho que por eu não estar trabalhando, não estar no ar, estou recolhida, disse nos Stories.

E continuou:

- Estou cuidando da minha mente, do meu coração, da minha casa, dos meus familiares e outras coisinhas mais... Estou pensando muito. Mas juro que estou tentando me comunicar (com vocês). Acho que isso vai passar.