Criança Esperança acontece nesta segunda-feira; confira as atrações e saiba como assistir

07/08/2023 | 08:31



A 38º edição do Criança Esperança acontece nesta segunda-feira, 7, logo após a novela Terra e Paixão. A programação será comandada por Marcos Mion e Ivete Sangalo. Dessa vez, o evento voltará a acontecer em uma arena aberta ao público. Os shows serão no Riocentro, na zona oeste do Rio de Janeiro.

As atrações confirmadas são Xuxa, Angélica, Eliana, Ludmilla, Zeca Pagodinho, Léo Santana, Fábio Jr., Dilsinho, Chitãozinho e Xororó, Negra Li, MC Cabelinho, Alcione, Péricles, Liniker, Baco Exu do Blues, MC Carol, entre outros.

Os ingressos já estão esgotados. O valor arrecadado com a venda dos ingressos será doado para os 101 projetos apoiados pelo Criança Esperança.

Como assistir?

O evento será transmitido na TV Globo e Globplay, logo após o término da novela das nove.

Como doar?

Para contribuir, o público poderá fazer qualquer doação pelo pix esperanca@unesco.org, pelo site, ou pelos números abaixo:

- Para doar 7 reais: 0500 2023 007.

- Para doar 20 reais: 0500 2023 020.

- Para doar 40 reais: 0500 2023 040.

Serviço

Data: 07/08 (Segunda-feira).

Local: Riocentro - Pavilhão 4: Av. Salvador Allende, 6555 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ.

Horários: 17h00 (abertura de portões) / 20h00 (fechamento dos portões).