As últimas palavras e a música que Tony Bennett cantou para a família

07/08/2023 | 08:30



O cantor norte-americano Tony Bennett morreu no dia 21 de julho, aos 96 anos, depois de vários anos sofrendo com o Alzheimer. Durante entrevista ao Today Show, programa da TV norte-americana, seu filho, Danny Bennett, e Susan Benedetto, viúva do cantor, contaram detalhes sobre seus últimos momentos.

Segundo o filho, a última palavra que seu pai disse foi "obrigado".

Já sua mulher contou: "Ele disse que me amava."

Susan ainda revelou a última música que Tony Bennett cantou antes da morte: Because of You, de 1951, cover da versão original de Larry Clinton, de 1940.

Na letra da canção, o intérprete canta, em referência a alguém que está apaixonado, que, "por sua causa, há um som em meu coração", "um romance teve início", e "o sol brilhará". "Eu vivo apenas pelo seu amor e pelo seu beijo", consta, em certo trecho já traduzido do inglês.

Velho Tony

"A música nunca o deixou. Tem muita coisa nele que eu sentia falta, porque ele não era mais o Tony de antigamente. Mas, quando cantava, ele era o velho Tony", disse Susan.

Pessoas próximas falavam sobre a capacidade duradoura de Tony de atuar mesmo com o diagnóstico de Alzheimer, como ficou evidente em suas apresentações nos shows One Last Time, em 2021, ao lado de Lady Gaga, nas canções Cheek to Cheek e Love for Sale. Foram suas últimas aparições no palco.

"Vou sentir falta do meu amigo para sempre", escreveu Gaga em sua conta no Instagram. "Com Tony, pude viver em um túnel do tempo."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.