Mario Frias recebe alta após internação: Começou como uma dormência no pé

07/08/2023 | 08:10



Mario Frias levou um baita susto. Isso porque o ator foi internado em São Paulo após sentir dormência no pé e achar que estava tendo outro infarto. No último domingo, dia 4, ele usou as redes sociais para divulgar a alta hospitalar.

- Acabei de passar por mais um susto, mas Deus é muito grande na minha vida. Estou voltando para casa com o amor da minha vida [esposa].

Frias contou que, no final das contas, os médicos desconfiaram de trombose, mas o diagnóstico final não foi estabelecido.

- Começou com uma dormência no meu pé, em uma tarde de panturrilha. Como eu já tenho um histórico de infarto, eu fui ao hospital. Agradeço demais as mensagens de carinho, de fé, as orações. Foram três dias muito difíceis. Família é tudo, e Deus é maravilhoso. Eu ganhei mais uma chance. Estou bem, estou medicado, vamos à luta porque Deus é grande. Eu sou só gratidão. Eu tive uma suspeita de trombose, mas graças a Deus não era isso na minha perna. Havia pequenas obstruções de gordura. Entrei com um medicamento bem forte, estou tomando há três dias, estou bem.