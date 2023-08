UE: Borrell relata conversa com ministro da China e fala em fortalecimento da relação bilateral

07/08/2023 | 07:19



Alto Representante da União Europeia para Relações Exteriores e Política de Segurança, Josep Borrell afirmou nesta segunda-feira, 7, na plataforma X (ex-Twitter) que teve um "bom telefonema" com Wang Yi, após este ter sido nomeado novamente ministro das Relações Exteriores da China. "Ambos queremos fortalecer as relações UE-China", afirmou. "Discutimos o Diálogo Estratégico por vir em Pequim, em preparação para a Cúpula UE-China", comentou o diplomata europeu, e acrescentou que conversou hoje com a autoridade chinesa sobre o Níger e o encontro marcado para ocorrer em Jeddah sobre a Ucrânia.