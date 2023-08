Reservas em moeda estrangeira da China avançam a US$ 3,204 trilhões em julho

07/08/2023 | 07:06



As reservas em moeda estrangeira da China cresceram pelo segundo mês consecutivo em julho, impulsionadas pelos preços mais elevados dos ativos, de acordo com dados publicados nesta segunda-feira (7) pelo Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês). As reservas avançaram US$ 11,27 bilhões em julho, a US$ 3,204 trilhões, segundo dados publicados pelo banco central.

O resultado ficou levemente abaixo da previsão de US$ 3,207 trilhões feitas por economistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Os preços dos ativos financeiros globais em geral avançaram em julho, o que impulsionou as reservas, afirmou após os dados de hoje a Administração Estatal Cambial do país. A reguladora cambial disse que a queda do dólar apoiou os preços de ativos que não a moeda americana. E também reiterou que o potencial e a resistência da economia chinesa podem ajudar a apoiar as reservas cambiais chinesas. Fonte: Dow Jones Newswires.