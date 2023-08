Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com Tóquio em alta e baixa em Xangai

07/08/2023 | 07:02



Os mercados acionários da Ásia não registraram sinal único, nesta segunda-feira, 7. Tóquio exibiu alta, ainda que modesta, enquanto na China a Bolsa de Xangai recuou, com ações de incorporadoras sob pressão.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei registrou avanço de 0,19%, em 32.254,56 pontos. A praça japonesa chegou a recuar em parte do dia, mas foi ajudada pelo quadro positivo logo cedo nos índices futuros de Nova York. Estrategista de mercados do Saxo Markets, Charu Chanana considera que o debate sobre a inflação nos EUA será crucial nesta semana, por seus impactos nos juros globais. Entre os destaques hoje em Tóquio, Astellas Pharma subiu 10% e Unicharm, 8,4%.

Já na China, a Bolsa de Xangai fechou em queda de 0,59%, em 3.268,83 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,66%, a 2.057,82 pontos. Incorporadoras estiveram sob pressão, em meio a rumores de que um governo local poderia assumir o controle da endividada Country Garden, uma das maiores do setor imobiliário chinês. Entre as concorrentes, China Vanke caiu 3,35% e China Merchants Shekou, 3,5%. Farmacêuticas também se saíram mal, com Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics em queda de 6,0% e Jiangsu Hengrui Medicine, de 4,7%. Nesta semana, há expectativa por dados de inflação da China e também por alguns balanços importantes do setor tecnológico do país.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou baixa de 0,01%, para 19.537,92 pontos. O mercado local oscilou entre ganhos e perdas no dia, com ações de farmacêuticas sob pressão em meio a temores sobre regulação no setor. Após o principal órgão anticorrupção da China anunciar uma investida contra farmacêuticas, várias cidades seguiram adiante com pressão sobre o mesmo setor na última semana, reportou a imprensa estatal. Hansoh Pharmaceutical caiu 10% e Sino Biopharmaceutical, 5,6%. As incorporadoras chinesas, por sua vez, sofriam com temores sobre sua estabilidade. O papel da endividada Country Garden recuou 7,7% na praça local, e Wharf Real Estate Investment teve queda de 5,8%, mesmo após registrar lucro no primeiro semestre, revertendo prejuízo em igual período do ano passado.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi registrou queda de 0,85% em Seul, terminando na mínima do dia, em 2.580,71 pontos. A baixa foi a quarta consecutiva, com ações de montadoras sob pressão. Há cautela entre investidores à espera de dados de inflação dos EUA, nesta semana. Fornecedora de materiais para baterias de veículos elétricos, Posco Future M caiu 8,6% e a concorrente LG Energy Solution teve baixa de 4,8%, com realização de lucros após ganhos recentes. Hyundai Motor recuou 2,2%.

Em Taiwan, o índice Taiex fechou em alta de 0,90%, em 16.996,00 pontos.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 registrou baixa de 0,22%, em 7.309,20 pontos. Ações do setor de saúde estiveram entre aquelas sob pressão, com queda também no setor financeiro. Já Estia Health foi na contramão e subiu quase 9%, após a empresa concordar em ser vendida para a Bain Capital.

