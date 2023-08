América-MG confirma demissão de Vagner Mancini após nova derrota

06/08/2023 | 22:03



A derrota por 3 a 1 para o Bahia foi o ponto final na história do técnico Vagner Mancini no comando do América-MG. A diretoria anunciou a saída do treinador na noite deste domingo, pouco tempo depois do novo tropeço que deixou o time na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 10 pontos. Não há indicação sobre o seu substituto.

Mancini não resistiu aos últimos resultados na temporada. Na última colocação na Série A do Campeonato Brasileiro, o clube não vence há oito jogos na principal competição nacional, apesar de se manter competitivo na Copa Sul-Americana.

A saída representa o fim da segunda passagem dele pelo América-MG. Desde que retornou, em abril de 2022, foram 97 jogos, 38 vitórias, 32 empates e 38 derrotas. Em 2023, o time americano foi vice-campeão do Campeonato Mineiro e deixou a Copa do Brasil nas oitavas de final diante do Corinthians nos pênaltis. Além da última posição na Série A, o América-MG tem a pior defesa da competição, com 40 gols sofridos em 17 partidas.

Mancini chegou ao América-MG em 2021. Pouco tempo após assumir o cargo, ele aceitou uma proposta do Grêmio, onde acabou sendo rebaixado com o time gaúcho para a Série B. Naquela ano, pelo time mineiro, foram 21 jogos, sete vitórias, nove empates e cinco derrotas.

Em abril de 2022, quando Mancini retornou ao América-MG, o clube estava disputando a Copa Libertadores pela primeira vez na história. Até avançou nas fases preliminares da competição continental, mas acabou eliminado na fase de grupos.