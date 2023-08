São Bernardo FC divulga nota sobre injúria racial sofrida por Jeferson

Artur Rodrigues



06/08/2023 | 19:59



O São Bernardo FC divulgou em suas redes sociais uma nota sobre a denúncia feita pelo lateral direito Jeferson no fim do jogo contra o Operário, realizado neste domingo em Ponta Grossa, no Paraná. O jogador alegou ter sofrido ofensas racistas da torcida local e, segundo a nota do clube, fez um boletim de ocorrência ao sair do estádio Germano Krüger.

No fim do jogo, já nos acréscimos, Jeferson chamou o árbitro Vinicius Gomes do Amaral para relatar que estava sendo vítima de injúrias raciais vindas da torcida do Operário. O lateral chegou a chorar enquanto relatava o ocorrido aos jogadores adversários. O jogo ficou paralisado por cerca de dez minutos. Comissão técnica e dirigentes do Tigre entraram em campo para conversar com o árbitro e apurar o que havia acontecido. Os jogadores do São Bernardo demonstraram apoio a Jeferson e amaeaçaram deixar o campo. O jogo foi retomado após consenso entre as duas equipes

Confira a nota do São Bernardo:

Na partida contra o Operário Ferroviário realizada neste domingo (06) no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, nosso atleta Jeferson precisou pedir paralisação da partida em função de xingamentos e ofensas racistas. O São Bernardo FC repudia qualquer tipo de preconceito e espera que medidas sejam tomadas. O racismo é crime grave segundo as leis brasileiras e é um ato condenável sobre todos os aspectos. O atleta está fazendo um Boletim de Ocorrência no estádio e o clube já solicitou as imagens para buscar e identificar o autor da lamentável atitude. Esperamos que isso seja combatido e que não exista em qualquer âmbito da nossa sociedade.