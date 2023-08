Rodrigo Faro mergulha em seu novo lago artificial e Neymar reclama: 'Muito injusto isso'

06/08/2023 | 19:40



Rodrigo Faro publicou em suas redes no sábado, 5, o mergulho que deu para estrear o lago artificial da sua fazenda. No vídeo, o apresentador aparece perguntando à mulher se poderia dar o primeiro mergulho. "Estreando o lago na casa da fazenda", escreveu Faro.

A novidade chamou a atenção de Neymar Jr., que reclamou nos comentários. "O teu pode e o meu não. Muito injusto isso. Vou ter que nadar no seu", escreveu o atleta.

A declaração faz referência à decisão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mangaratiba, que impediu Neymar de usar o seu lago artificial na vila, no Rio de Janeiro, por descumprir uma série de irregularidades ambientais.

O que aconteceu?

No último dia 22, a Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba fez uma vistoria na casa de Neymar após receber uma denúncia anônima de crime ambiental.

Ao constatarem a construção do lago sem licença ambiental, os fiscais o interditaram.

As infrações ambientais renderam quatro multas ao jogador. Ao todo, ele deve pagar R$ 16 milhões por descumprir ordens oficiais.

Apesar da multa, o atleta conseguiu uma autorização para o uso do local. No entanto, no sábado, 5, a mansão foi novamente interditada.

A Justiça autorizou pedido do Ministério Público do município fluminense, através da 6ª Câmara de Direito Público do Estado, para parar as obras na residência.

A casa, especialmente o lago artificial construído a pedido do próprio atleta, havia sido liberada no dia 30 de junho, por meio de uma liminar obtida pelo pai do jogador.