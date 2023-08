Renata Lo Prete viraliza na internet após dançar ao som de Gloria Groove no 'Altas Horas'

06/08/2023 | 17:37



Renata Lo Prete impressionou os internautas na noite do sábado, 5. Isso porque, durante sua participação no especial ao vivo do programa Altas Horas, da TV Globo, a apresentadora apareceu super empolgada cantando o sucesso Vermelho, de Gloria Groove.

Nas redes sociais, os admiradores da jornalista elogiaram a sua animação e comentaram o quanto ficaram felizes por vê-la ao lado da cantora.

Logo depois da repercussão, Renata compartilhou em suas redes sociais o vídeo que gravou com Gloria Groove - dessa vez, as duas soltaram a voz juntas.

"Eu sou muito, muito fã", disse a âncora do Jornal da Globo, pouco antes de dizer que havia realizado um sonho.

"É o maior cover do Brasil, TV Globo ... Renata Lo Prete, amor. Esqueça tudo", brincou Gloria ao agradecer o carinho de Renata.