Grande ABC tem oferta de 449 vagas de emprego

Da Redação



07/08/2023 | 07:18



A semana começa com a oferta de 449 vagas de emprego nos centros públicos de cinco das sete cidades do Grande ABC. São Caetano tem a maior disponibilidade, com 220 oportunidades. Mauá, com 167, está na segunda colocação, seguida por Santo André (27), Diadema (23) e Ribeirão Pires (12). São Bernardo e Rio Grande da Serra não informaram os dados.

Em Mauá, o destaque são as 100 oportunidades para operador de telemarketing, além de auxiliar de manutenção predial, mandrilador, salva-vidas, mecânico montador, operador de caixa e servente de pedreiro.

Os interessados devem comparecer à Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz, com documentos pessoais, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em São Caetano, as inscrições são feitas pela internet. Os interessados devem acessar o Portal do Emprego pelo site portaldoempregosaocaetanodosul.sp.gov.br, ver as oportunidades disponíveis e formalizar a candidatura à vaga.

Em Santo André, o destaque são as 10 oportunidades para vendedor porta a porta. Há vagas para outros setores e com vários níveis de escolaridade. Os interessados devem acessar o aplicativo Sine Fácil Trabalhador ou portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br.

Para atendimento presencial é preciso agendar pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/, comparecer no dia e hora agendado com RG, CPF e carteira de trabalho física ou digital. O CPETR fica localizado na Prefeitura de Santo André, no térreo 1.

O PAT de Ribeirão Pires funciona nas dependências do Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8h30 às 16h.O telefone é o 4824-4282.