MC Daniel se declara e troca beijos com Mel Maia durante show nos Estados Unidos

06/08/2023 | 16:10



Parece que MC Daniel e Mel Maia estão dando mais uma chance ao amor! MC Daniel está fazendo uma turnê nos Estados Unidos e recebeu a companhia da atriz, que já finalizou as gravações da novela Vai na Fé.

Durante uma apresentação, o funkeiro levou os seus fãs à loucura após fazer uma declaração à amada. E olha que a demonstração de amor não parou por aí, já que ele ainda deu um beijão em Mel.

- Dei sorte no amor, casei com a Mel Maia, disse ele se dirigindo ao fundo do palco para beijar a atriz.

Em outra publicação nas redes sociais, os dois apareceram se abraçando em um quarto de hotel.

Vale pontuar que Mel Maia e MC Daniel assumiram o namoro no fim de 2022, e viveram um relacionamento intenso até junho, quando o funkeiro confirmou o término.