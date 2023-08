Dois quadros do Grande ABC farão parte do Instituto Lula

Raphael Rocha



07/08/2023 | 07:02



Dois quadros do Grande ABC foram eleitos para a direção executiva do Instituto Lula e estarão na linha de frente da atuação da entidade montada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para discussão de políticas públicas e debate de manutenção de legado das gestões petistas.

O diretor administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wellington Messias Damasceno, e o presidente da TVT e ex-secretário em São Bernardo, Tarcisio Secoli, estão entre os cinco quadros eleitos para compor o grupo. Além deles, Paulo Okamotto (ex-presidente do Instituto Lula), Ana Flávia Marques e Ivone Silva, do Sindicato dos Bancários de São Paulo, compõem o bloco – Ivone vai liderar a diretoria.

“O trabalho vai envolver duas tarefas principais no instituto, o de pensar políticas públicas e pensar alternativas para o desenvolvimento social do Brasil. O Instituto Cidadania, depois Instituto Lula, cuidou muito de preservar o legado de oito anos de Presidência, de cuidar da memória. Agora, além de debater e olhar para o legado do passado, vamos conjugar as tarefas para olhar para frente, com o terceiro mandato do presidente Lula”, sintetizou Wellington.

A eleição interna mostra a força do sindicalismo dentro do organograma do Instituto Lula. Isso porque Tarcisio, assim como Wellington, tem origem sindical – foi trabalhador da Mercedes-Benz e diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Durante os oito anos de governo do ex-prefeito Luiz Marinho (PT), atuou em pastas estratégicas, em especial a Secretaria de Serviços Urbanos. Foi candidato a prefeito em 2016 e não se elegeu.

“Eu sempre acompanhei o trabalho do instituto. Estando aqui no sindicato que o presidente Lula esteve, passou seus momentos mais marcantes e respirar esse ar sindical do Grande ABC era algo que conectava a gente ao maior líder contemporâneo do mundo. Agora, ter a possibilidade de projetar políticas e projetar memória e futuro de um País, de um legado, é motivo de orgulho, honra e grande responsabilidade. Vou dobrar minha jornada de trabalho”, disse Wellington.

PT DE SANTO ANDRÉ

Questionado pelo Diário se essa eleição impulsionaria seu nome para uma disputa eleitoral no PT de Santo André, onde é filiado, Wellington declarou que as situações são distintas.

“Ainda que os assuntos possam se misturar em algum momento, eles são completamente separados. Minha cabeça está focada no trabalho sindical, na reindustrialização na região, em como as empresas podem dar saltos tecnológicos para melhorar seus posicionamentos no mercado global. Sou filiado ao PT de Santo André e estou disposto a ajudar. Mas as situações são completamente distintas”, disse.