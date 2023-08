‘A Fundação do futuro é cada vez mais digital'

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



07/08/2023



Há pouco mais de quatro anos na função de reitor do Centro Universitário Fundação Santo André, o professor Rodrigo Cutri começa a olhar para o futuro da instituição, que foi fundada em 1962 e já atingiu a marca de mais de 100 mil alunos formados em diversas áreas.

Com gestão focada no auxílio à comunidade da região e na empregabilidade do estudante – com capacitação de docentes, core curriculum e micro certificações –, Cutri aposta no avanço da inteligência artificial para deixar o ambiente acadêmico cada vez mais produtivo e eficiente, tanto para alunos quanto professores.

São pouco mais de quatro anos à frente da FSA. Como o sr. avalia esse seu período, tanto de evolução sua como reitor, mas também da Fundação?

Acredito que é muito positivo. Nós construímos na FSA (Fundação Santo André) uma equipe de professores com muita harmonia de propósito. Na FSA nós definimos a nossa missão como transformar vidas pela educação. Tenho uma equipe que trabalha em harmonia para deliberar as ações, visando sempre a empregabilidade do estudante. Só transformamos a vida pela educação se o aluno melhora a sua condição, obtendo o emprego, ou melhorando aquele em que está. Para isso, oferecemos uma experiência de aprendizagem para esses estudantes, que eles levem isso para a vida e vejam conexão com o seu trabalho. Ao longo do curso, nós temos uma série de projetos integradores e ações de extensão, que envolvem a comunidade, empresas, associações, indústria, setor de serviços, tudo em ações aplicadas, para que justamente o aluno já vá colocando seu conhecimento em prática, a qual é a melhor forma de ele aprender.

Como o método de ensino, com foco na empregabilidade, vem sendo aplicado nos cursos?

Primeiramente nós fizemos toda uma capacitação dos docentes. Nós capacitamos o corpo docente em metodologias ativas, para que eles trabalhassem com cases, problemas e projetos aplicados junto aos estudantes. Além dessa ação, nós fizemos o que chamamos de core curriculum, então hoje temos um conjunto de oito disciplinas que permeiam todos os cursos de graduação: direito, engenharia, psicologia, biologia, TI (tecnologia da informação)... todos os cursos têm essas mesmas disciplinas. Mas onde que nós vamos buscar as ideias para essas disciplinas? Nós olhamos o relatório do Fórum Econômico Mundial de 2030 sobre quais eram as competências que seriam exigidas pelo mercado de trabalho e trouxemos isso para o nosso currículo. O aluno trabalha a parte de responsabilidade social, ESG (Environmental, Social and Governance Governança Ambiental, Social e Corporativa, em tradução livre), diversidade, técnicas de negociação, gestão de conflitos, análise de dados, história da cultura afrobrasileira e assim por diante. Para quê? Para que ele possa já ter contato com as áreas, hoje em dia não dá para falar de negócios sem envolver a experiência do usuário, sucesso do cliente e inteligência artificial, por exemplo, e esses assuntos já são abordados nos nossos cursos. É um modo de ensino que o aluno já sai formado com aquilo que está sendo tratado como o mais novo no mercado de trabalho. Além disso, uma grande diferença que fizemos foi a implementação de microcertificações. O nosso estudante, a cada seis meses, tem um microcertificado com todas as competências que aprendeu naquele semestre. Com o documento, ele já pode colocar na sua rede social, no LinkedIn, no seu currículo, e já vai mostrando para o mercado de trabalho, para o seu empregador, para o seu futuro empregador, o progresso que está tendo ao longo do curso. Tem sido muito positivo.

Quais os resultados da prática deste método de ensino?

Nós temos um índice de empregabilidade ótimo, de 92% dos alunos cursando o último ano já estagiando ou empregados. Todas as ações que temos feito no currículo, no corpo de professores e na assistência ao nosso aluno refletem, e refletem positivamente. Temos alunos no segundo semestre que já conseguiram um emprego, porque começam a aplicar no seu dia a dia o que está vendo em sala de aula. Hoje temos 3.000 alunos em 23 cursos, então, temos uma gama grande, que procuramos trabalhar com os estudantes.

Há alguns anos a Fundação enfrentou problemas com a administração. Como o sr. vem superando essas questões?

A FSA teve algumas gestões em que houve dificuldades administrativas. Graças a Deus, e com muito trabalho e empenho, nós superamos essas dificuldades. Nós trabalhamos em equipe para pensar a Fundação do futuro. Todas essas mudanças vieram para termos um currículo mais atrativo, fazer uma maior quantidade de parcerias com o mercado de trabalho e trazer a indústria para dentro. Por exemplo, uma ação que fizemos lá no curso de engenharia, com o Instituto Avançado de Robótica, que deu treinamento para os nossos alunos em robôs industriais. O aluno da engenharia pode fazer esse treinamento, e aplicar com um robô que depois ele mesmo vai atuar em uma Volkswagen, Mercedes, ou seja, já saindo com essa capacitação, ampliando as possibilidades de empregabilidade desse estudante.

E quais eram os tipos de problemas antes?

Verificamos o seguinte. Ao ter vários vetores que não estão alinhados, com pessoas que estão na mesma equipe, mas não estão falando a mesma linguagem, a coisa não avança. A grande conquista que tivemos durante todo esse período é ter uma gestão harmoniosa, pensando na FSA, em parceria com o município e trabalhando para o futuro da instituição, sem nenhuma vergonha em fazer alterações para modernizar a Fundação. Aqueles cursos que se tinha, deficitários, hoje não existem mais. Nós estamos com os cursos superavitários. Somos hoje um dos maiores polos de formação em psicologia, com mais de 800 alunos, com um corpo docente de mestrado, de mestres, de doutores, com clínica, com laboratórios. Nossos alunos atuam na clínica escola e dão mais de 1.000 atendimentos gratuitos por mês para a comunidade, para adultos e crianças. Nós temos trabalhado muito fortemente em ação social, como a parceria com a Delegacia da Mulher. A Fundação tem 60 anos e mais de 100 mil alunos formados, além de uma experiência maravilhosa na cidade. O que faltava muito é essa aproximação, tornando a FSA cada vez mais conhecida. Hoje a Fundação se abriu para áreas de comunicação, direito, psicologia, TI. Temos inclusive ex-alunos que são CEOs (Chief Executive Officer, diretor-executivo em tradução livre) de empresas, com uma representatividade muito grande no mercado de trabalho e isso nos orgulha bastante. Nós estamos sempre em busca de projetos que consigamos envolver a comunidade. Até se alguma empresa, associação ou sindicato quiser procurar a FSA, entre em contato conosco no reitoria@fsa.br, coloque sua demanda, vamos marcar a reunião, vamos ver como podemos interagir e fazer acontecer.

E qual a importância de a Fundação estar próxima da comunidade?

É fundamental. A instituição só tem razão de ser se ela for útil para a comunidade. A FSA foi instituída pelo poder público de Santo André. Para quê? Para transformar a vida do andreense e entorno para melhor, promovendo capacitação e uma educação transformadora. Temos que fazer com que esse estudante mude a sua vida, consiga um emprego, e muitos dos nossos alunos são aqueles que são o primeiro filho ou filha da família que está obtendo a sua graduação. Temos um programa muito forte de bolsas, interno, hoje eu tenho mais de 90% dos estudantes bolsistas. Trabalhamos criando condições para que esse estudante possa fazer a sua graduação.

O sr. disse que trabalha em equipe pensando no futuro. Qual seria a FSA do futuro?

A Fundação do futuro é cada vez mais digital. Hoje a sociedade está mudando, nós estamos passando por uma nova revolução, da inteligência artificial. Ela é semelhante à revolução da prensa do Gutemberg, à industrial e à da inserção dos computadores. Há dez anos não existia WhatsApp, para conversar com alguém era por e-mail ou carta. Daqui a dez anos você vai ter o seu assistente virtual pessoal. A inteligência artificial veio para mudar a nossa vida, e vai transformar todas as instituições num ambiente cada vez mais produtivo e eficiente. Vai ter gente que vai perder emprego? Vai, mas também serão criados novos empregos. Toda mudança é assim. Não adianta eu ter medo da IA (Inteligência Artificial), tenho que pensar como vou me adaptar. Hoje nós temos a Secretaria Acadêmica Digital, diploma digital, ChatBot… o aluno conversa no ChatBot 24 horas por dia e sete dias por semana, tirando suas dúvidas. Também estamos implantando para o ano que vem os cursos totalmente EAD (Ensino a Distância).

Como o sr. acha que isso pode impactar as aulas?

Eu tenho usado já o ChatGPT, lá, se o estudante tem um assunto que queira entender, pode pedir para ser explicado esse assunto de uma maneira mais simplificada pela IA, com exemplos. A IA vai te explicar de uma forma simplificada. Então, não adianta eu falar que vou proibir, temos que aprender a usar, tirar o proveito. É o futuro, e nós estamos preparando nosso aluno cada vez mais para esse futuro.

Sobre o Desafio de Redação, da qual a FSA é parceira do Diário neste ano…

Temos muito orgulho de estar nessa parceria com o Diário, que cresceu na cidade com a FSA, e vimos aí uma oportunidade de cumprir ainda mais a nossa missão, de transformar vidas pela educação e aumentar a empregabilidade. Nesse sentido, estamos concedendo 15 bolsas de estudo. Quando se está em uma função como a de reitor da FSA e vemos que a instituição pode fazer esse bem para a comunidade e transformar a vida das pessoas, não tem preço. Aquela família, que muitas vezes não teria condições de bancar um curso, o filho vai ser contemplado com essa possibilidade de estudar.