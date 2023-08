Anitta compartilha fotos de Duda Beat e Marina Sena dormindo durante festas pela Europa

06/08/2023 | 15:11



Anitta, Duda Beat e Marina Sena estão curtindo a Europa juntas. Viajando ao lado de outros amigos, incluindo Simone Sussina, namorado de Anitta, as três estão garantindo entretenimento para seus seguidores nas redes sociais.

Além de muita foto com looks incríveis, vídeos em baladas e fotos de drinks, as amigas também aproveitaram para tirar um sarro uma da outra. Para aguentar tanta festa, é sempre bom tirar uma soneca, né? Mas dormir no rolê é outra história...

Anitta, Duda e Marina estão divertindo seus fãs postando fotos quando a coleguinha simplesmente decide tirar um cochilo durante a festa. E as três já foram clicadas!