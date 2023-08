Bella Hadid desabafa em postagem após passar por tratamento de saúde intensivo: Me custou um preço que não consigo explicar

06/08/2023 | 15:10



Após semanas afastada das redes sociais, Bella Hadid usou seu perfil no Instagram para contar aos seus 59 milhões de seguidores o motivo de sua ausência. A modelo, de 26 anos de idade, estava afastada dos holofotes por conta de um tratamento intensivo contra a doença de Lyme, que é uma infecção bacteriana transmitida por carrapatos. A irmã de Gigi Hadid contou em sua publicação que passou por 100 dias de tratamento, mas sofria com a doença há 15 anos.

A pequena eu que sofria teria tanto orgulho de ter crescido e por não desistir de mim mesma. Viver nesse estado, que ia piorando com o tempo e o trabalho, enquanto tentava tornar a mim, minha família e as pessoas que me apoiam orgulhosos, me custou um preço que não consigo explicar. Estar tão triste e doente com mais bênçãos/privilégios/oportunidades/amor ao meu redor foi possivelmente a coisa mais confusa de todas, desabafou.

Bela aproveita a postagem para agradecer pelo apoio da família durante esse período, e também dos fãs que sempre se mostraram preocupados com a saúde da modelo.

Eu não mudaria nada neste mundo. Se eu tivesse que passar por tudo isto novamente para chegar aqui, neste exato momento em que estou agora, com todos vocês, finalmente saudável, faria tudo de novo. Fez de mim quem sou hoje.

No fim do texto, a influenciadora declara que estará de volta quando estiver pronta.