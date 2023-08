Kane marca 4 gols em amistoso do Tottenham; Joelinton faz golaço pelo Newcastle

06/08/2023 | 15:04



Em meio a negociações com o Bayern de Munique, Harry Kane mostrou que a temporada 2023/24 promete. Em amistoso neste domingo, o atacante inglês marcou quatro gols na goleada por 5 a 1 do Tottenham sobre o Shakhtar Donetsk, em Londres. Scarlett ampliou e Kelsy descontou para os ucranianos.

Desde o fim da temporada passada Kane é um dos nomes mais citados em especulações do mercado da bola da Europa. O clube alemão está interessado no jogador, principalmente depois de ter negociado Mané para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e Lucas Hernández, ao PSG. Kane por muito tempo foi alvo do Manchester City e havia sido sondado pelo Manchester United neste mercado

JOELINTON BRILHA COM GOLAÇO

Convocado para a seleção brasileira pela primeira vez na carreira no primeiro semestre deste ano, o meia Joelinton marcou um dos gols na goleada por 4 a 0 do Newcastle sobre o Villarreal, no St James Park, em Londres. Joelinton deu um belo drible no meio de campo, partiu em velocidade e finalizou certeiro para um golaço. Barnes (duas vezes) e Murphy fizeram os outros gols do amistoso.

Joelinton começou a carreira no Sport (PE). Aos 26, defendeu o Hoffenheim (Alemanha) e Rapid Viena (Áustria) até chegar ao Newcastle, em 2019, onde é o dono da camisa 7. Bruno Guimarães (ex-Athletico-PR) também participou do último amistoso da pré-temporada.

UNITED EMPATA

Em Dublin, na Irlanda, o Manchester United não usou Casemiro, Fred e Antony no empate por 1 a 1 com o Athletic Bilbao. Os espanhóis marcaram primeiro com Nico Williams e o uruguaio Facundo Pellistri empatou nos descontos. Em Dortmund, na Alemanha, o Borussia fez 3 a 1 no Ajax com gols de Brandt Mmecha 92). Brobbey descontou.

Todos os jogos serviram como preparatórios para a temporada 23/24 que começa ainda esse mês. O Campeonato Inglês, Holandês e o Espanhol abrem na próxima sexta-feira. O Ucraniano já está em sua segunda rodada. O Alemão inicia em 18 de agosto.