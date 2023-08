Arsenal empata nos acréscimos e vence Supercopa nos pênaltis contra Manchester City

06/08/2023 | 14:34



O Arsenal se negou a deixar o roteiro da última temporada se repetir e foi buscar um jogo "quase perdido" contra o Manchester City para faturar o título da primeira competição do futebol inglês, a Community Shield (Supercopa da Inglaterra). Após empatar o jogo por 1 a 1 aos 11 minutos do acréscimo do segundo tempo, o time de Mikel Arteta garantiu seu 17º título da Supercopa nos pênaltis, por 4 a 1. O jogo aconteceu em Wembley, em Londres.

O tradicional troféu, que abre a temporada da primeira divisão do futebol inglês, costuma ser disputado entre o vencedor do Campeonato Inglês contra o campeão da Copa da Inglaterra. O Arsenal até liderou o Campeonato Inglês por quase 250 dias, mas terminou vice-líder, atrás do time de Pep Guardiola, que também venceu a Copa da Inglaterra e a Liga dos Campeões da Europa na temporada passada. Em um bom presságio do que pode ser a temporada, o time de Londres não se entregou e foi buscar motivos para conquistar o muito celebrado troféu.

O jovem Cole Palmer, de 21 anos, abriu o placar no segundo tempo, que parecia direcionar o título para Manchester. A arbitragem deu 8 minutos de acréscimos, mas colocou mais três após um choque entre os atletas. O tempo extra foi aproveitado por Trossard, que contou com um desvio para empatar. Nos pênaltis, o Arsenal foi impecável. De Bruyne parou na trave e Rodri não superou Ramsdale.

Os dois times entraram em campo com algumas das novidades que trouxeram para a atual temporada. No Manchester City, que anunciou o zagueiro croata Gvardiol no sábado, o compatriota Mateo Kovacic, ex-Chelsea, já figurou entre os titulares. O time perdeu Mahrez e Gundogan neste mercado de transferências. Já o Arsenal contou com Kai Havertz, substituindo o lesionado Gabriel Jesus, entre os titulares. O alemão é mais um jogador negociado pelo Chelsea. Além dele, o zagueiro Justin Timber, ex-Ajax, foi titular, além do volante Declan Rice.

Os dois times alternaram domínio no primeiro tempo. O Manchester City começou tendo mais a bola, mas o Arsenal foi o time que criou as melhores oportunidades. Os comandados de Pep Guardiola chegaram apenas em duas finalizações de fora da área feitas por Rodri, uma delas do meio de campo. Já o Arsenal criou boas oportunidades pela direita e o recém-chegado Havertz recebeu no meio da área para finalizar duas vezes, ambas com defesas cruciais do goleiro Ortega.

Ainda em ritmo de pré-temporada, os dois times tiveram dificuldades de se impor na partida, que continuou morna na volta do intervalo. O placar finalmente foi aberto aos 32 minutos, após a entrada de Kevin De Bruyne. Phil Foden puxou contra-ataque, o meia belga passou para o jovem Cole Palmer finalizar cruzado de forma precisa da entrada da área e marcar um lindo gol.

Lembrando o Manchester City implacável da temporada passada, o time seguiu pressionando e só não ampliou em tentativas de Foden e Rodri por causa de defesas impressionantes feitas por Ramsdale.

A arbitragem deu oito minutos de acréscimos, tempo suficiente para o Arsenal batalhar até a última gota de suor. O time de Londres não parecia se encontrar em campo e, por demora, os acréscimos foram prorrogados. 11 após o fim do tempo regulamentar, Trossard finalizou da entrada da área, a bola desviou em Akanji e venceu o goleiro Ortega, empatando em 1 a 1.

A igualdade levou a partida para os pênaltis. O empate no fim deixou o time londrino mais à vontade. Odegaard marcou e De Bruyne carimbou o travessão na primeira cobrança. O Arsenal manteve o aproveitamento positivo e, para complicar para o City, Rodri bateu fraco e parou em Ramsdale. O português Fabio Vieira cobrou com perfeição, no ângulo e garantiu o título para o Arsenal.

A temporada do Campeonato Inglês já começa no próximo fim de semana para os dois postulantes ao título da última edição. O Manchester City joga na sexta-feira, às 16h, contra o Burnley, fora de casa. Já o Arsenal estreia em casa contra o Nottingham Forest, no sábado, às 8h30.