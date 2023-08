Fã assumida! Renata Lo Prete chama atenção na web cantando e dançando hit de Glória Groove

06/08/2023 | 14:10



Quem assistiu o Altas Horas do último sábado, dia 6, descobriu uma mega fã de Gloria Groove. Enquanto a artista dava um show no palco do programa cantando seu hit Vermelho, Renata Lo Prete não conseguiu se conter e abandonou a postura séria de apresentadora do Jornal da Globo, dançando e cantando junto com Gloria.

E na web, os internautas amaram a performance da jornalista. Nos bastidores do programa, Gloria ficou chocada ao descobrir que tem uma nova superfã e aproveitou para dar uma palinha junto com Renata. Feat de milhões, né?

E esse Altas Horas foi mais do que especial! Além do programa ter sido ao vivo, diversas celebridades da TV Globo estavam atendendo ligações de telespectadores que desejavam doar para o Criança Esperança 2023. Jade Picon, Juliano Cazarré, Flavia Alessandra e Chay Suede foram alguns dos convidados da noite.