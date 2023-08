Neymar Jr. faz comentário após Rodrigo Faro estrear lago em fazenda: O teu pode e o meu não

06/08/2023 | 14:10



Rodrigo Faro está feliz da vida! O apresentador usou as suas redes sociais para mostrar que finalmente conseguiu inaugurar o lago em sua casa na fazenda. No feed do seu Instagram, ele postou um vídeo se divertindo no local.

Estreando o lago na casa da fazenda!!!, escreveu ele.

Através dos comentários, Neymar Jr. relembrou da polêmica envolvendo a construção em sua mansão, localizada em Mangaratiba, Rio de Janeiro:

O teu pode e o meu não. Muito injusto isso ? vou ter que nadar no seu, comentou o jogador brasileiro com alguns emotions de risada.

Neymar surpreende Bruna Biancardi durante show

Deixando as polêmicas um pouco de lado, Neymar Jr. decidiu surpreender a sua amada, Bruna Biancardi durante o show do cantor Belo, que ocorreu no último sábado, dia 5.

Durante a apresentação, Belo revelou que o craque brasileiro tinha ligado e pedido uma música em homenagem à amada:

- Quando estava vindo para cá, Neymar me ligou, vou cantar uma música para você, Neymar me pediu para cantar para você dizendo, que você mudou a vida dele em todos os sentidos, disse ele antes de soltar a voz na canção Tudo Mudou.