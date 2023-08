Em festa temática da Barbie, RBD se reúne para comemorar aniversário de Christian Chávez

06/08/2023 | 13:10



Na noite do último sábado, dia 5, Christian Chávez comemorou seu aniversário de 40 anos de idade em grande estilo. Em uma festa mais do que luxuosa com o tema da Barbie, em Los Angeles, nos Estados Unidos, o cantor reuniu os amigos de longa data do RBD para celebrar a data.

Vale lembrar que os integrantes do RBD - sem a presença de Alfonso Herrera, intérprete de Miguel Arango na novela - vão iniciar a Soy Rebelde Tour no dia 25 de agosto de 2023, na cidade El Pasos, no estado do Texas, nos Estados Unidos.

Anahí, Maite Perroni e Christopher von Uckermann seguiram o dresscode e foram inteiros de rosa, enquanto Dulce María saiu do óbvio e preferiu apostar no preto. Bem Roberta Pardo, né? A noite foi cheia de registros e postagens feitas pelos amigos, que levaram os fãs à loucura com cada post.

E não existe ninguém melhor para ser a Barbie da festa além de Anahí, né? A cantora fez questão de posar ao lado do aniversariante da noite para registrar o encontro da Barbie e do Ken latinos.