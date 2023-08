Holanda bate África do Sul e EUA cai nas oitavas de final pela 1ª vez para Suécia

06/08/2023 | 12:15



Holanda e Suécia se classificaram para as quartas de final da Copa do Mundo feminina de 2023 na madrugada deste domingo, dia 6. As holandesas bateram a África do Sul por 2 a 0. Já as suecas sofreram, mas com atuação brilhante da goleira Zecira Musovic, seguraram um empate e, nos pênaltis, eliminaram as atuais bicampeãs mundiais, os EUA. É a primeira vez na história que as americanas não ficam entre as três melhores seleções do torneio. Veja a tabela.

Dormiu e não conseguiu acompanhar o Mundial feminino? O Estadão resume o 18º dia da competição para você e informa a programação do dia seguinte, agora sem o Brasil, eliminado diante da Jamaica na primeira fase da disputa.

Com frango da goleira sul-africana, Holanda vence e pega Espanha nas quartas de final

Com gols de Jill Roord e Beerensteyn, a Holanda venceu a África do Sul e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo feminina de 2023. Atuais vice-campeãs do mundo, é a segunda vez consecutiva que as europeias alcançam as quartas.

O primeiro gol ocorreu logo cedo, aos 9 minutos da partida. Após confusão na pequena área, a meia Jill Roord cabeceou livre e balançou as redes. O tento marcado, no entanto, não garantiu o controle europeu. As sul-africanas avançaram para o ataque e só não abriram o placar pro seu time por conta de ótimas defesas da goleira Van Domselaar.

No segundo tempo, um erro bizarro da arqueira sul-africana acabou definindo o confronto. Swart aceitou um fraco chute de Beerensteyn e viu a vantagem das holandesas aumentar. A partida ainda teve outros dois gols holandeses anulados pelo VAR. Agora, a Holanda enfrenta a Espanha nas quartas de final.

EUA param em Musovic, perdem para Suécia nos pênaltis e se despedem da Copa do Mundo com pior campanha da história do time

Os Estados Unidos estão fora da Copa do Mundo feminina de 2023. É uma surpresa. As atuais bicampeãs mundiais foram eliminadas pela Suécia nas oitavas de final na manhã deste domingo, dia 06, e deram adeus ao torneio. É a primeira vez que as americanas deixam a competição tão cedo. Em todas as outras edições, a posição mais baixa que os EUA ficaram foi o terceiro lugar, como aconteceu em 1995, 2003 e 2007.

A goleira sueca Zecira Musovic foi o grande destaque do empate. Em um jogo onde as americanas atacaram mais, a atuação da arqueira foi essencial para a manutenção do empate e, nos pênaltis, classificação europeia para as quartas de final. Aos 27 anos, a atleta do Chelsea mede 1,80m e vem sendo um dos pilares da seleção sueca no torneio. Em quatro partidas, o time europeu só sofreu um gol. Agora, a Suécia enfrenta o Japão nas quartas de final.

Próximos jogos

07/08

4h30 - Inglaterra x Nigéria

7h30 - Austrália x Dinamarca

08/08

5h - Colômbia x Jamaica

8h - França x Marrocos