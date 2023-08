Ana Carolina relembra quando viu Cássia Eller nua: Ela é bamba mesmo

06/08/2023 | 12:10



Ana Carolina apareceu no Caldeirão com Mion no último sábado, dia 5, para homenagear Cássia Eller, que morreu em 2001. Além de soltar a voz som dos sucessos Malandragem e Segundo Sol, a cantora entregou que já viu a saudosa amiga pelada.

O episódio aconteceu no início da carreira, quando ainda não conhecia Eller muito bem, mas decidiu se hospedar em sua casa pois tinham amigas em comum.

- A gente ficou na casa da Cássia e eu era tão fã que nem lembro direito, mas lembro que a gente dormiu em uns colchonetes, e tinha uma janela, a gente lá dormindo de manhã cedo, alguém buzina chamando ela, e aí ela cruza a sala completamente pelada e eu fico como, eu fã, ali, sentada, maravilhoso. Fiquei ali na minha e tudo, mas pensei: Pô, cara, ela é bamba mesmo.

Atualmente, Carolina está fazendo uma turnê em homenagem à Eller.

- Muito particular porque não é cover, não é só a Cássia, não é só eu, é uma coisa entre, e a gente conseguiu, os arranjos são muitos legais, estou muito feliz, é um dos momentos mais importantes da minha carreira. Cantar o repertório da Cássia e fazer essa homenagem é uma coisa que está sendo muito importante na minha vida e está inclusive ressignificando a minha maneira de fazer e ver a música.