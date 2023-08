Terremoto de magnitude 5,5 atinge leste da China e deixa ao menos 21 feridos

06/08/2023 | 11:39



No início da manhã deste domingo, 6, um terremoto atingiu o leste da China, causando danos significativos que deixaram pelo menos 21 pessoas feridas, conforme a mídia estatal. O tremor ocorreu por volta das 2h33, perto da cidade de Dezhou, localizada a aproximadamente 300 quilômetros ao sul da capital chinesa, Pequim.

O Centro de Redes Sismológicas da China relatou a magnitude do terremoto como sendo de 5,5, enquanto o Serviço Geológico dos Estados Unidos colocou a magnitude em 5,4. O impacto do terremoto foi sentido em toda a região, com 126 casas destruídas e 21 pessoas feridas.

Relatos das principais redes de televisão do país, incluindo a China Central Television, destacaram a cena caótica em Dezhou, com moradores assustados correndo para as ruas após o abalo. Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram tijolos caídos de paredes rachadas. As linhas de trem foram submetidas a inspeções em busca de sinais de danos, e relatado que o serviço de gás foi interrompido em algumas áreas devido a danos nas tubulações.

Apesar da proximidade do epicentro do terremoto com Pequim, autoridades da capital informaram que não foram encontrados danos significativos na cidade. No entanto, os tremores foram sentidos em algumas áreas, causando apreensão e levando muitos moradores a saírem de suas casas em busca de segurança.

O geofísico Abreu Paris, do Centro Nacional de Informações sobre Terremotos do Serviço Geológico dos Estados Unidos, explicou que a profundidade do terremoto, cerca de 10 quilômetros abaixo da superfície, influenciou na força percebida. "Quanto mais perto da superfície estiver o terremoto, mais forte você o sentirá", enfatizou.