Fernando Diniz analisa bom momento de cariocas e exalta importância do Fábio para Fluminense

06/08/2023 | 11:22



O Fluminense venceu mais uma partida em casa na noite deste sábado contra o Palmeiras, por 2 a 1. O bom momento diante de sua torcida se estende também para outros rivais cariocas. No momento, Botafogo é o líder disparado do Brasileirão, com 43 pontos, o Flamengo vem na sequência, com 31, mesmo número do Flu, que possui um jogo a mais.

"É um momento muito singular do Botafogo, merecido pelo trabalho que foi feito. Luís Castro foi reconhecido só no final do trabalho dele, o que mostra que o trabalho precisa de tempo para se consolidar. Se não fosse pela gestão, ele poderia ter sido demitido muito antes. O Botafogo está fazendo um campeonato muito fora da curva. O Flamengo tem investimento muito alto, nos últimos anos briga pelas altas posições sempre. O Vasco vive um momento ruim. Na nossa cabeça não tem um combustível a mais por ser carioca, só pensamos em vencer os próximos jogos e chegar o mais alto possível", avaliou.

O treinador ainda rebateu Abel Ferreira, que apontou uma superioridade palmeirense apesar da derrota. "Discordo totalmente. O Fluminense começou melhor quando estava 10 contra 10 na linha. As melhores chances que o Palmeiras criou foi depois da expulsão do Lelê, de maneira injusta", disse Diniz.

Um dos principais nomes do time na temporada, o goleiro veterano Fábio, 42 anos, foi o principal assunto na coletiva após o jogo e Diniz já falou até em renovação para mais um ano.

"Fábio por mim já teria que ter renovado mais de um ano. Acho que ele aguenta. Não dá sinal nenhum que a idade está fazendo mal. Dificilmente um goleiro vai performar do jeito que ele performa com a idade dele. Fábio é um gênio do gol. Ele faz coisas muito difíceis parecerem fáceis. Desde que estou aqui, ele nunca ficou um minuto fora de treinamento. É um rapaz impressionante, que merece todos os elogios", completou Diniz, que ainda destacou a força do time em casa.

"A gente se sente muito à vontade jogando aqui no Maracanã com a torcida. Hoje tinham mais de 31 mil pessoas em um jogo às 21h, outra coisa que não entendemos, já que não teremos 72 horas de descanso para uma partida decisiva para a Libertadores", finalizou.

O Fluminense volta a campo na próxima terça-feira, 8, para o decisivo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Argentinos Juniors, no Maracanã. Os times empataram por 1 a 1 na Argentina.