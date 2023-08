Dado Dolabella posa com os filhos ao lado de Wanessa Camargo em clique raro

06/08/2023 | 11:11



Família moderna faz assim! No último sábado, dia 5, Wanessa Camargo realizou um showzão no Rio de Janeiro e recebeu a visita ilustre do namorado, Dado Dolabella. Contudo, o ator não estava sozinho.

Ele levou os filhos, João e Eduardo, frutos do antigo relacionamento com Viviane Sarahyba, na apresentação da atual parceira. O quarteto posou para os fotógrafos e se divertiu à beça no camarim.

Além da dupla, Dado também é pai de Ana Flor, da relação com Juliana Wolter. Já Wanessa é mãe de João Francisco e José Marcus, do empresário Marcus Buaiz.

Vale lembrar que Dado e Wanessa reataram o relacionamento em 2022 após 20 anos separados e parecem estar mais felizes do que nunca com a nova fase do namoro.