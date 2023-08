Aleix Espargaró passa Bagnaia na última volta e vence etapa da Inglaterra na MotoGP

06/08/2023 | 10:33



A etapa da Inglaterra da MotoGP se desenhava tranquila para a vitória do líder Francesco Bagnaia após a queda do desafiante Marco Bezzecchi, mas uma chuva leve mudou o cenário nas voltas finais e a corrida terminou com ultrapassagem na última volta e vitória de Aleix Espargaró. Único a não largar com pneus macios, Brad Binder mostrou sua especialidade com pista molhada e conseguiu um lugar no pódio.

"Foi muito louco, comecei de trás, larguei da quarta fila, 12ª posição. É um daqueles dias em que você se sente invencível, a moto estava muito boa, apresentando estabilidade. A pista estava muito escorregadia, com vários pilotos ameaçando. A última parte da corrida foi muito dramática, estou muito feliz por ter conseguido a ultrapassagem", disse o primeiro colocado Aleix Espargaró.

Apesar de ter deixado o primeiro lugar escapar, Bagnaia lidera o campeonato com 214 pontos, 41 de vantagem para Jorge Martin, que retoma a vice-liderança com 173 pontos. Sem pontuar, Bezzecchi fica em terceiro, com 167 pontos. Com o pódio, Binder chega a 131 pontos e ultrapassam Johann Zarco, com 122 pontos. Aleix Espargaró chega a 107 pontos, com os 25 da vitória, e ultrapassa Luca Marini, que tem a mesma pontuação. A Ducati lidera o mundial de construtores com 317 pontos, seguido por KTM (172) e Aprilia (143).

"Foi desafiador, eu tentei manter a liderança e ter mais controle da pista. Estava muito fácil a moto perder a frente. Escolhi o pneu macio dianteiro, mas a moto estava muito no limite. No fim não tinha como manter. Terminar em segundo hoje foi um ótimo resultado, que me fez feliz", celebrou Bagnaia.

O vencedor largou da 12ª posição, mas não foi o único a superar um longo caminho de ultrapassagens. Miguel Oliveira, que esteve entre os quatro a brigarem pela P1 nas duas últimas voltas, saiu da 16ª posição para uma grande corrida na nona etapa da temporada. Viñales, Jorge Martin, Luca Marini, Jack Miller, Johann Zarco e Raul Fernandez fecharam o top 10. Já Augusto Fernandez, Pol Espargaró, Di Giannantonio, Morbidelli e Quartararo completaram a zona de pontuação.

"Realmente desafiadora, esta pista é muito larga. Foi muito difícil, tinha setores que estavam chovendo e outros não, era difícil avaliar como estaria o próximo trecho porque a pista é grande. A equipe fez um ótimo trabalho", falou Brad Binder, que acertou em cheio na estratégia, sendo o único piloto dos 22 a largar com os dois pneus médios.

A CORRIDA

O piloto espanhol largou em 12º, ganhou 10 posições logo nas primeiras voltas e mostrou que brigaria pelo pódio. Junto com seu companheiro de Aprilia, Maverick Viñales, Espargaró colou em Bagnaia, que largou em quarto e logo tomou a primeira posição. Enquanto Viñales e Espargaró disputavam entre si, foi Bezzecchi quem ditou a perseguição ao líder, que terminou precocemente a 15 voltas do fim, quando a VR46 perdeu a frente e foi para o chão.

A chuva mudou o cenário no classificatório, mas o tempo começou seco neste domingo. Foi só na parte final da corrida que os pingos dágua começaram a aparecer. Os pilotos do fim do grid começaram a ir para os boxes trocar de moto, enquanto o número de quedas e abandonos se intensificou rapidamente.

A etapa no Circuito de Silverstone foi cheia de reviravoltas. Joan Mir caiu e foi o primeiro a abandonar a etapa. Vencedor da sprint, Alex Márquez teve problemas mecânicos e também desertou na sequência. Marc Márquez teve sua 15ª queda após toque com Enea Bastianini, que também acabou abandonando um pouco mais tarde.

De volta para sua nona etapa após a pausa para as férias, a MotoGP continua na Áustria, no fim de semana entre 18 e 20 de agosto.

Confira o resultado do GP da Inglaterra:

1º - Aleix Espargaró (Aprilia), em 40min40s367

2º - Francesco Bagnaia (Ducati), a 0s215

3º - Brad Binder (KTM), a 0s680

4º - Miguel Oliveira (RNF Racing), a 0s750

5º - Maverick Viñales (Aprilia), a 2s101

6º - Jorge Martin (Pramac), a 7s903

7º - Luca Marini (VR46), a 9s099

8º - Jack Miller (KTM), a 9s298

9º - Johann Zarco (Prima), a 9s958

10º - Raul Fernandez (RNF Racing), a 19s947

11º - Augusto Fernández (GasGas), a 29s296

12º - Pol Espargaró (GasGas), a 1min06s120

13º - Fabio Di Giannantonio (Gresini), a 1min27s605

14º - Franco Morbidelli (Yamaha), a 1min28s913

15º - Fabio Quartararo (Yamaha), a 1min29s075

16º - Taaki Nakagami (Honda), a 1min38s573

17º - Iker Lecuona (Honda), a 1min49s674

Não terminaram a corrida - Joan Mir (Honda), Alex Marquez (Gresini), Marco Bezzecchi (VR46), Marc Márquez (Honda) e Enea Bastianini (Ducati).