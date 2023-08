Wanessa Camargo entrega que sofre de ansiedade e crises de pânico: Fui ao fundo do poço

06/08/2023 | 10:11



Apesar da fama e de todo o glamour, os famosos também são gente como a gente. Wanessa Camargo abriu o coração e entregou que sofre de ansiedade e crises de pânico, que só piorou depois da pandemia da Covid-19.

Em entrevista ao jornal O Globo, a cantora desabafou:

Fui ao fundo do poço. Vivi um medo absurdo. E precisei me salvar. O pânico, meu pior inimigo, foi o que me fez falar: Agora ou é a a morte ou é aprender a reconstruir a vida. O amor-próprio me trouxe a cura. Não é que eu diga: Ai, sou perfeita e maravilhosa! Olho para mim com mais cuidado, aceitando minhas dificuldades.

Camargo disse que cuida da saúde mental diariamente e ainda não está curada.

Estou em um processo de cura que leva uma vida inteira. A liberdade é fruto de um processo, e só entendi isso agora.