Virginia Fonseca é processada por mulher que diz ser amante de Zé Felipe - e foi ameaçada pela influenciadora

06/08/2023 | 09:11



Ela não sai da boca do povo! Ao que parece, Virginia Fonseca se envolveu em outra polêmica. Desta vez, a influenciadora comunicou nas redes sociais que está sendo processada por uma mulher que diz ser amante de Zé Felipe.

No último sábado, dia 5, Fonseca mostrou nos Stories que recebeu um aviso de intimação por uma mulher chamada Samantha. A moça em questão afirma ter tido um caso com Zé em 2019 e foi ameaçada de morte por Virginia.

Estou sem acreditar, disse a mãe de Maria Flor e Maria Alice.

Inclusive, no documento constava o depoimento da suposta vítima:

Virginia me ameaçou de morte caso eu continuasse a me envolver com Zé Felipe, mantivemos relacionamento desde 2019. Ela ameaçou que eu não poderia publicar vídeos na Internet, caso o contrário, ela me mataria. Disse que se eu tivesse um bebê do Zé Felipe, ela o mataria, me ameaçou a fazer mal a ele e ao pai dele caso não separasse dele. Tentou me agredir em frente a minha casa.

Até o momento, nenhum prova contra a influenciadora foi apresentada.

É cada uma que parece duas. Não é possível.