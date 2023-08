Santo André Intelli busca empate contra o Jaraguá

Artur Rodrigues



05/08/2023 | 22:15



O Santo André Intelli mostrou resiliência e foi buscar o empate contra o forte Jaraguá na noite de ontem, em Santa Catarina. A equipe comandada pelo técnico Cidão perdia por 4 a 1, mas buscou o 4 a 4 a 40 segundos do fim. O resultado manteve o time do Grande ABC na sétima colocação, chegando a 29 pontos na Liga Nacional de Futsal.



O time andreense começou bem e abriu o placar aos seis minutos com Mendes. Aos 12 minutos, Bruninho empatou para os donos da casa. O jogo foi aberto no primeiro tempo, com ambas as equipes criando chances claras.



O início do segundo tempo foi todo do Jaraguá. A equipe fez valer o mando de quadra e virou o jogo em menos de três minutos, primeiro com Ruan, e depois com Leco. Cidão mudou o time e colocou goleiro linha, o que fez a equipe diminuir o placar para 4 a 3. Léo Catolé fez o segundo, e Mendes marcou novamente para recolocar o time andreense no jogo. O técnico do Jaraguá pediu tempo tentando contar a reação dos visitantes, mas não adiantou. Faltando 40 segundos para o fim do jogo, Robert empatou para o Santo André.



O próximo compromisso da equipe é no próximo sábado contra o Praia Clube, em Santo André, às 16h.