São Bernardo FC encara o Operário para voltar ao G-8

Cleber Ferrette



06/08/2023 | 07:10



O São Bernardo FC tem uma missão difícil hoje à tarde, 16h, em Ponta Grossa, no Paraná. O time do Grande ABC precisa vencer o quinto colocado Operário para tentar reassumir uma posição no G-8. O Tigre não vence há nove partidas e vem de seis empates consecutivos, sendo quatro sem marcar gol. A última vitória aconteceu no dia 5 de junho contra o Figueirense, na sexta rodada. Esse jejum de vitórias levou o São Bernardo para a nona posição.



Para suprir essa carência de gols, o Tigre apresentou nesta semana o atacante Luiz Felipe, atleta formado no Atlético-MG e que estava no Goiás. Luiz Felipe chega com vínculo até o final da competição e já deve estar à disposição do técnico Márcio Zanardi hoje à tarde.



“Perdemos algumas peças importantes no ataque por contusão. atrapalhou um pouco. Precisamos simplificar. O difícil no futebol e na vida é ser simples. Vamos ser simples, buscar o gol com tranquilidade. Todos nós nos cobramos, sabemos que precisamos colocar a bola para dentro para as vitórias voltarem”, pontuou Zanardi.



O treinador destacou que, durante a semana, o foco dos treinamentos foi controlar a ansiedade do grupo. “É algo normal crescer a ansiedade na medida em que as vitórias não vêm. Os jogadores estão ansiosos para fazer o gol e trabalhamos bastante isso, trabalhamos bastante as finalizações. Vamos para a partida com tranquilidade, com calma, respeitando o Operário, mas sabedores que precisamos vencer”, adicionou.



Para Zanardi, a equipe tem apresentado vontade, mas é preciso mudar a atitude no último terço de campo para que os triunfos voltem à rotina do Tigre. “Claro que não vencer incomoda a mim e ao grupo. A gente se cobra demais, mas precisamos ter tranquilidade, principalmente na parte final do campo. O time oscilou, é normal. Mas tenho certeza que a equipe vai se ajustar e voltar a fazer grandes jogos.”