Ator que caiu de janela vai ficar 15 dias imobilizado e adia estreia de peça

05/08/2023 | 22:08



Sidney Sampaio vai ficar 15 dias imobilizado após cair da janela de um hotel em Copacabana, afirmou ao jornal O Estado de S. Paulo neste sábado, 5, a empresária dele, Claudia Melo. Ele estava ensaiando durante a semana para estrear a peça "Separados sob o mesmo teto", que aconteceria no dia 12, no Maranhão. A estreia foi adiada, ainda sem as novas datas confirmadas.

Após os 15 dias imobilizado, ele vai passar por exames com um ortopedista para saber se pode retornar às atividades normais, diz Claudia.

Sidney está com algumas dores e arranhões, mas está se sentindo bem, afirma a empresária e atriz.

Mais cedo, Claudia afirmou em nota que o ator "sofreu de efeitos colaterais devido a uma medicação para insônia".

A queda do primeiro andar de um hotel em Copacabana, no Rio, aconteceu na sexta-feira, 4.

Ele foi internado, mas já recebeu alta. No comunicado, a assessora afirmou que Sampaio vai se pronunciar sobre o caso em breve.

Ex-mulher fala sobre medicação

A ex-mulher de Sidney Sampaio, a psicóloga Juliana Gama, também fez um pronunciamento em suas redes sociais nesta sexta-feira a respeito do acidente com o ex-marido. Segunda ela, o ator "tomou medicação para dormir sem orientação médica".

Na publicação, Juliana atualizou os fãs sobre o estado de saúde de Sampaio e disse que ele está medicado corretamente e passa bem. O ex-casal teve um filho, Léo, que hoje está com 12 anos.