Desafio de Redação chega a 100 mil pessoas interessadas

Beatriz Mirelle



06/08/2023 | 07:00



O Desafio de Redação, maior concurso literário do Grande ABC, já atendeu a 100.640 solicitações de entrega de folhas oficiais para que alunos e professores possam participar da edição deste ano. Ao todo, 182 escolas já estão cadastradas. Até 29 de setembro, quando as inscrições se encerram, a expectativa é que o número, de fato, supere o do ano passado, que contou com 81.123 textos recebidos. O tema deste ano é Reciclar para transformar: como a economia circular pode revolucionar nossa sociedade.

Os organizadores convidam moradores da região, que possuem ensino Médio Completo, para participar do concurso. Basta ter endereço em uma das sete cidades e se inscrever no site do Desafio. “Esta é uma categoria nova, por isso estamos ampliando a divulgação para atrair o maior número possível de interessados”, diz a coordenadora do projeto, Josiana Ribeiro Abrão Marui.



A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site www.dgabc.com.br/desafioderedacao. O concurso é dividido em seis categorias, que contemplam alunos do Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio, EJA e Telessala, professores e membros da comunidade.



Serão fornecidas 15 bolsas de estudo para os vencedores, sendo oito pessoas premiadas com qualquer curso de graduação do Centro Universitário Fundação Santo André, outras sete para a pós-graduação Lato Sensu à distância também oferecida pela Fundação.



Também haverá distribuição de tablets, notebooks e celulares. De acordo com o regulamento, os 50 de cada categoria receberão certificado de Honra ao Mérito. À escola que tiver a melhor torcida durante a festa de anúncio dos ganhadores será entregue R$ 5.000.



“Creio que a ampliação consistente do número de bolsas universitárias de estudo foi fundamental para que tivéssemos até agora procura tão grande de interessados em participar do concurso”, argumenta o diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini.



A 17ª edição do Desafio de Redação é promovida pelo Diário e Prefeitura de Santo André, com apoio da Braskem, apoio institucional do Centro Universitário Fundação Santo André e patrocínio do Cemitério Vale dos Pinheirais.