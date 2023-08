Promessas de Tarcísio de Freitas para a região seguem no discurso

Raphael Rocha



Olhar regional. Priorizar a Linha 20-Rosa do Metrô. Retomar a Estação Pirelli da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Resgatar repasse para ajudar o custeio do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini de Mauá. Esses foram alguns dos principais compromissos feitos pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao Grande ABC e que permanecem apenas no discurso do chefe do Palácio dos Bandeirantes.



Quase um ano depois de Tarcísio visitar o Diário, ainda na condição de candidato ao governo paulista, a equipe de reportagem fez levantamento das propostas do político para a região e constatou que, de seis tópicos destacados por Tarcísio em seus discursos, três não foram cumpridos, um está em ritmo moroso, um foi parcialmente cumprido e somente um foi atendido.



No dia 1º de setembro, Tarcísio veio pela primeira vez ao Grande ABC e esteve na sede do Diário. Em entrevista exclusiva, elencou que colocaria como prioridade executar a obra do BRT-ABC, ramal que substituiu o antigo projeto de mobilidade da Linha 18-Bronze via monotrilho, bem como colocaria o andamento da Linha 20-Rosa no radar principal das ações do governo.



Dessas ações de mobilidade, somente o andamento da construção do BRT-ABC de fato virou realidade – apesar de o contrato com a Next Mobilidade ser alvo de debate jurídico no STF (Supremo Tribunal Federal), a obra está a todo vapor no trecho de São Bernardo, já avançando para a Avenida Lauro Gomes. O BRT-ABC sairá de São Bernardo, passará por Santo André e São Caetano até fazer a conexão na Linha 2-Verde do Metrô, pela Estação Tamanduateí.



Já a Linha 20-Rosa do Metrô anda a passos lentos. O debate para a construção do ramal, que sairá de Santo André e passará por São Bernardo para ir ao bairro da Lapa, em São Paulo, ainda está em fases preliminares de solicitação de documentação por órgãos ambientais. Nem mesmo a contratação do projeto básico foi assegurada por parte da gestão de Tarcísio de Freitas. Não há data para que qualquer licitação sobre a obra seja publicada.

REGIONALIDADE

Depois de eleito, Tarcísio veio duas vezes ao Grande ABC e, em ambas, garantiu que iria tratar as sete cidades com um olhar regional. Porém, em sete meses de governo, o que se nota é privilégio de São Bernardo nas tomadas de decisão do governador.



Há duas semanas, o Diário mostrou que o Estado havia liberado quase 70% dos recursos voluntários ao Grande ABC para São Bernardo. Dos R$ 46,8 milhões destinados às sete

cidades no primeiro semestre deste ano, a administração de Orlando Morando (PSDB) ficou com R$ 32,5 milhões.



A predileção ficou ainda mais latente quando Tarcísio anunciou e liberou R$ 150 milhões para cobrir o rombo orçamentário da saúde de São Bernardo. O mesmo socorro não foi visto para auxiliar hospitais de grande porte e de caráter regional do Grande ABC, como o Hospital Municipal de Diadema ou o Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, em Mauá.



Aliás, o Hospital Nardini é um caso à parte na lista de promessas sem cumprimento por parte de Tarcísio. O governador assegurou que iria retomar o repasse de R$ 1,5 milhão que o Estado, até dezembro, fazia todo o mês para ajuda do custeio do equipamento. O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), ainda segue esperando a liberação da verba para a manutenção do hospital.

AVENIDA DOS ESTADOS

A primeira visita de Tarcísio ao Grande ABC aconteceu em maio deste ano. Ele esteve em São Bernardo e em Santo André. No município andreense, fez a entrega da revitalização da Avenida dos Estados, do trecho de Santo André, obra que herdou do antecessor, Rodrigo Garcia. Naquele dia, prometeu olhar com carinho a reforma também do trecho de Mauá da via.



Ao Diário há duas semanas, a gestão Tarcísio também bancou a obra no trecho mauaense da Avenida dos Estados, que compreende 1,1 quilômetro apenas. Porém, até agora, nenhum sinal de intervenções no local.



ESTAÇÃO PIRELLI

Na entrevista exclusiva ao Diário ainda na condição de candidato, Tarcísio disse que retomar a Estação Pirelli da Linha 10-Turquesa da CPTM era “compromisso assumido”. “A gente sabe que é uma demanda grande dessa linha que vai até Rio Grande da Serra. Vamos colocar para funcionar. Não há nenhum grande desafio do ponto de vista operacional e financeiro. É uma estação que a gente consegue voltar a operar em pouco tempo, em curto prazo”, comentou Tarcísio, na época.



Assim como várias das promessas, a celeridade em retomar a Estação Pirelli não ganhou tração quando Tarcísio assumiu o comando do governo do Estado.