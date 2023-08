Corinthians vacila no fim e cede igualdade ao Inter aos 54 minutos do segundo tempo

05/08/2023 | 21:02



O Corinthians poderia ter festejado uma vitória, mas lamentou o empate com gol de Luiz Adriano aos 54 minutos do segundo tempo. O jogo ficou 2 a 2. O resultado complicou a situação dos gaúchos no Brasileirão. O Colorado não ganha no torneio há seis rodadas e vai despencando na tabela. Apesar do dissabor da igualdade no fim, foi um bom resultado para o time paulista, que vinha de vitória contra o Vasco, empate com o Bahia e outra vitória sobre o Atlético-MG.

O Corinthians jogou com seu time principal, até com Renato Augusto, que empilha uma boa série de partidas e não tem se machucado mais. Só faltou Róger Guedes, que foi para o Catar realizar seu grande sonho. Luxemburgo não quer mais falar dele. O Inter foi escalado por Eduardo Coudet com apenas três titulares. Poupou a maioria dos atletas no Beira-Rio por causa da partida decisiva no meio da semana com o River Plate, pela Copa Libertadores. Mais uma vez o calendário brasileiro e sul-americano define escalações.

Foi um jogo agradável nas duas etapas, de boa movimentação e com as duas equipes querendo ficar com a bola do meio para frente. Não teve domínio de nenhum dos lados, mesmo com o Inter atuando diante de sua torcida. As defesas foram seguras e os atacantes, esforçados apenas. O Inter teve ligeira vantagem nos arremates, como no chute aos 10 minutos de Maurício no travessão de Cássio. Mas foi o time visitante que saiu na frente, com gol de Renato Augusto, aos 12. Ele escolheu um canto, mas a bola desviou em Vitão e entrou no outro. Beijou o escudo da camisa na comemoração.

Como o duelo era equilibrado, o Inter não sentiu o gol e também não demorou para empatar, com a ajuda do VAR. Aos 17, Bruno Henrique marcou no rebote de Cássio na pequena área. O bandeira deu impedimento no começo da jogada. O VAR desmentiu o rapaz e o juiz validou o gol. O ''bumbum'' de Murillo dava condição.

O jogo seguiu até o fim do primeiro tempo nessa mesma toada, lá e cá, com os dois times atentos e ariscos. É inegável que Luxemburgo deu um padrão ao Corinthians. A equipe vai bem ofensivamente quando trabalha a bola no meio e pelas pontas, de pé em pé. Os lançamentos para Yuri Alberto ainda não estão dando certo, mas não deixam de ser uma opção de ataque. No fim do primeiro tempo, o Inter atacou mais e quase chegou ao gol da virada, mas a bola foi para fora.

O segundo tempo foi um ''repeteco'' do primeiro ou quase: uma partida bem disputada e de poucos espaços. O Corinthians enfraqueceu sem Renato Augusto, que ficou no vestiário após o intervalo. Nada sério. Fausto Vera entrou no seu lugar. Faltou o drible, as jogadas individuais e as tramas mais aceleradas e envolventes. Dos dois lados, diga-se. O Inter adiantou sua marcação, mas também sofreu com a bola sem saber o que fazer com ela.

A falta de entrosamento pode explicar essa condição, apesar de os minutos finais serem mais do Colorado do que do Alvinegro. Até o esticão para Yuri Alberto. Dessa vez, deu certo. O atacante corintiano sofreu pênalti, que Fábio Santos marcou. O Inter não desistiu e Luiz Adriano marcou aos 54.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 2 CORINTHIANS

INTERNACIONAL - Rochet; Igor Gomes, Vitão, Nicolás Hernández e Carlos Pena; Gabriel (Johnny), Bruno Henrique (Aránguiz), Matheus Dias (Wanderson) e Maurício (Valencia); Pedro Henrique (Alan Patrick) e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Maycon (Roni), Ruan Oliveira (Bruno Méndez) e Renato Augusto (Fausto Vera); Adson (Matheus Araújo), Yuri Alberto e Guilherme Biro (Romero). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOLS - Renato Augusto, aos 12 e Bruno Henrique, aos 17 minutos do primeiro tempo; Fábio Santos, aos 41, e Luiz Adriano, aos 54 do segundo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Rochet, Johnny e Bruno Henrique (Internacional); Roni, Ruan Oliveira e Yuri Alberto (Corinthians).

CARTÃO VERMELHO - De Pena (Internacional).

PÚBLICO - 19.583 presentes.

RENDA - R$ 611.456,00.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre.