Secretária estadual de Cultura busca parceria para fortalecer o Festival do Chocolate

Raphael Rocha



05/08/2023 | 19:45



A secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Marilia Marton, aproveitou sua visita à 14ª edição do Festival de Chocolate de Ribeirão Pires para indicar a possibilidade de um diálogo mais estreito entre a Prefeitura de Ribeirão e o Palácio dos Bandeirantes. O objetivo dessa aproximação seria fortalecer o principal evento da cidade, contando com apoio da administração estadual.

De acordo com Marilia, o suporte oferecido não necessariamente seria de cunho financeiro. Em vez disso, poderia incluir a disponibilização de infraestrutura específica ou mesmo o financiamento de atrações artísticas para enriquecer ainda mais o Festival.

"A proposta é iniciar essa conversa. Estamos delineando essa abordagem neste momento, e não se trata necessariamente de recursos financeiros. Pode envolver shows, assistência na infraestrutura, ou até mesmo a extensão do evento por um final de semana extra, com o apoio da Polícia Militar, caso necessário. Cada prefeito irá compartilhar suas aspirações", comentou a secretária durante uma coletiva de imprensa realizada na tarde deste sábado, no Complexo Ayrton Senna.

Marilia Marton também ressaltou a intenção de estabelecer um calendário que abarque os principais eventos em municípios do Estado de São Paulo, incluindo Ribeirão Pires. A estratégia, conforme explicou, visa possibilitar que a administração estadual participe de forma mais integral e abrangente nas atividades promovidas pelas cidades. "Estamos dialogando com os municípios para identificar quais festivais são os mais significativos", acrescentou.

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, acolheu com entusiasmo a perspectiva de uma colaboração fortalecida com o Festival do Chocolate, promovida pelo governo do Estado. Ele ressaltou que essa iniciativa solidifica o sucesso contínuo do evento na região. "A presença do Governo Estadual em nossa cidade é um exemplo prático do municipalismo em ação, exatamente como sempre almejamos", afirmou o chefe do Executivo. "Nosso calendário abraça 50 semanas de eventos. Nossa intenção é estabelecer o turismo em nossa Estância com esse nível de intensidade", concluiu Guto.

Durante a visita ao Festival do Chocolate, a secretária Marilia Marton teve a oportunidade de prestigiar uma apresentação da Orquestra de Violeiros de Mauá, além de degustar algumas das iguarias do evento.