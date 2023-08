Atila sofre derrota na Justiça em processo trabalhista contra a própria legenda

Artur Rodrigues



05/08/2023 | 17:29



Deputado estadual e ex-prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (Solidariedade) sofreu um revés na Justiça em um processo trabalhista movido contra o próprio partido. Ele pede indenização de cerca de R$ 112 mil após ser demitido por justa causa, em novembro, de um cargo executivo que ocupava na sigla.



Atila assumiu o cargo sob regime CLT em março de 2021. Durante a corrida eleitoral do ano passado, ele participou da campanha da candidata a deputada federal Ely Santos (Republicanos), que ficou como suplente. A direção do Solidariedade, então, o demitiu alegando infidelidade partidária.



Inconformado com a demissão, Atila entrou com uma ação na Justiça do Trabalho contra a sigla, pedindo o pagamento devido após a rescisão de seu contrato. No entanto, o juiz Jair Francisco Deste entendeu que a aplicação da justa causa foi legítima por parte da sigla.



“Ao participar da campanha eleitoral da candidata de outro partido, com qual o reclamado (Solidariedade) não possui coligação, o reclamante (Atila) equiparou-se ao funcionário de uma empresa que se associa ou negocia com outra empresa do mesmo seguimento, cometendo assim ato de concorrência ao seu empregador”, considera o juiz. Na sentença, ele ainda condena Atila a pagar 5% do valor pedido na causa ao advogado de defesa do partido, o que equivale a R$ 5.648.



Atila alega que não poderia haver impedimento em apoiar quem quer que fosse nas eleições, já que o Solidariedade não realizou convenção partidária para orientar seus candidatos. O deputado também argumenta que vem sofrendo perseguição política dentro da legenda, que, segundo ele, já decidiu que não terá candidato à Prefeitura de Mauá no próximo ano.



“Tudo isso é uma perseguição política, o que vai completamente contra o conceito de democracia. Desde que fui eleito, o partido se movimentou de forma contrária ao que havíamos combinado durante a campanha. A minha demissão é uma prova disso”, declarou. Ele ainda informou ao Diário que pretende recorrer da decisão.



A briga de Atila com o próprio partido não se limita à esfera trabalhista. O ex-prefeito de Mauá, que manifesta publicamente o desejo de voltar ao Paço, ingressou na Justiça Eleitoral para tentar se desfiliar do Solidariedade. Assim como no caso da demissão, Atila alega perseguição política para sair da legenda sem perder o mandato – essa é uma das brechas da Lei da Fidelidade Partidária para que o político com mandato deixe a sigla sem perder a cadeira.



“Eu fui o deputado estadual mais votado do partido e, de repente, eles estão se aproximando do atual prefeito (Marcelo Oliveira, PT), sabendo dos meus objetivos para o ano que vem. Estou em primeiro nas pesquisas para prefeito, mas o Paulinho (da Força, presidente nacional do Solidariedade) já declarou que vai apoiar a reeleição do atual prefeito. É triste, eu me sinto como se tivesse sido traído, mas faz parte da política. Estou tentando deixar o partido da maneira mais tranquila possível”, disse o deputado, que afirmou ter tudo acertado para migrar para o Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas. “Acho que a eleição do ano passado mostrou que o povo de Mauá confia em mim. Se o Solidariedade quer apoiar o atual prefeito, tem todo o direito, só que contrasta com o que foi planejado na campanha do ano passado. Então, que me deixem sair para cada um seguir o seu caminho.”